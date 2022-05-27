В Вологодской области будут судить жителя Москвы за попытку сбыта крупной партии наркотиков

27.05.2022 [Происшествия]

Первым заместителем прокурора Вологодской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте более 16 кг наркотических средств и их аналогов. В покушении на незаконный сбыт наркотических средств обвиняется 26-летний житель Московской области. 

По версии следствия, с апреля по октябрь 2021 года обвиняемый приобретал крупные партии наркотических средств и их аналогов, которые расфасовывал на мелкие партии и размещал их в виде тайников-закладок на территории трех субъектов Российской Федерации, включая Вологодскую область. Сбытчика наркотиков вычислили полицейские. В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий у него было изъято более 16 кг наркотических средств, предназначенных для сбыта.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: наркотики

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