В Кабардино-Балкарии суд подтвердил законность увольнения 115 росгвардейцев за отказ ехать в Украину

Нальчикский гарнизонный военный суд в Кабардино-Балкарии признал законным досрочное увольнение 115 военнослужащих воинской части, входящей в состав Росгвардии, из-за несоблюдения ими условий контракта, сообщила пресс-служба суда. Об этом пишет Интерфакс

В пресс-службе суда «Интерфаксу» уточнили, что росгвардейцы отказались выполнять служебное задание, связанное с проведением спецоперации на территории Украины. Их уволили. Они оспорили увольнение в суде.

«В судебном заседании были исследованы соответствующие приказы о привлечении истцов к выполнению служебного задания, составленные в отношении них протоколы о грубых дисциплинарных проступках и иные необходимые документы, а также допрошены в качестве свидетелей должностные лица Росгвардии», — отметили в суде.

Суд установил, что истцы в составе своего подразделения самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы. В итоге их уволили. Суд признал такие действия правомерными

Решение суда в законную силу не вступило. Стороны могут его обжаловать в судебной коллегии по административным и гражданским делам Южного окружного военного суда, уточнили в суде.