Вологодская городская дума утвердила меры поддержки для граждан, прибывших с Донбасса

26.05.2022 [Общество]

Дети из ДНР и ЛНР получат бесплатные места в детсадах и горячее питание в школах. Решение принято по поручению Губернатора области Олега Кувшинникова.

На сегодня направления в детские сады города Вологды получили 7 детей переселенцев, учатся 5 школьников, прибывших с Донбасса. В перспективе их число будет увеличиваться, и с учетом прироста дополнительная потребность составит порядка 612 и 237 тысяч рублей соответственно. Средства будут выделены из городского бюджета с последующим возмещением с регионального уровня.

«Мы принимаем жителей ЛНР и ДНР, оказываем всю возможную поддержку. Также в городском отделении партии развернут пункт приема гуманитарной помощи, где принимают вещи первой необходимости. Благодарю вологжан, которые откликнулись и помогли», — говорит глава города Вологды Юрий Сапожников.  

Тэги: Поддержка, беженцы

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