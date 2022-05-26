Вологодская городская дума утвердила меры поддержки для граждан, прибывших с Донбасса

Дети из ДНР и ЛНР получат бесплатные места в детсадах и горячее питание в школах. Решение принято по поручению Губернатора области Олега Кувшинникова.



На сегодня направления в детские сады города Вологды получили 7 детей переселенцев, учатся 5 школьников, прибывших с Донбасса. В перспективе их число будет увеличиваться, и с учетом прироста дополнительная потребность составит порядка 612 и 237 тысяч рублей соответственно. Средства будут выделены из городского бюджета с последующим возмещением с регионального уровня.

«Мы принимаем жителей ЛНР и ДНР, оказываем всю возможную поддержку. Также в городском отделении партии развернут пункт приема гуманитарной помощи, где принимают вещи первой необходимости. Благодарю вологжан, которые откликнулись и помогли», — говорит глава города Вологды Юрий Сапожников.