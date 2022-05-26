Роскомнадзор усилил контроль за блокировками запрещенных сайтов

26.05.2022 [Общество]

Роскомнадзор усилил контроль за блокировками запрещенных сайтов. Для этих целей будет подключена прокуратура.

Как сообщает «Коммерсантъ», в мае Роскомнадзор направил региональным операторам связи предупреждение о проведении внеплановых проверок. В документах, в частности, говорится о том, что ведомство вместе с Генпрокуратурой будет проверять обеспечение блокировок запрещенных сайтов и соцсетей, а также установку технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) и эксплуатацию аппаратного агента АС «Ревизор» — комплекса для мониторинга доступа к запрещенным ресурсам.

В Роскомнадзоре объясняют усиление контроля за блокировками тем, что в последнее время в несколько раз выросло количество компьютерных атак на российскую информационную структуру. 

Тэги: блокировка

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