Роскомнадзор усилил контроль за блокировками запрещенных сайтов. Для этих целей будет подключена прокуратура.

Как сообщает «Коммерсантъ», в мае Роскомнадзор направил региональным операторам связи предупреждение о проведении внеплановых проверок. В документах, в частности, говорится о том, что ведомство вместе с Генпрокуратурой будет проверять обеспечение блокировок запрещенных сайтов и соцсетей, а также установку технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) и эксплуатацию аппаратного агента АС «Ревизор» — комплекса для мониторинга доступа к запрещенным ресурсам.

В Роскомнадзоре объясняют усиление контроля за блокировками тем, что в последнее время в несколько раз выросло количество компьютерных атак на российскую информационную структуру.