Первый БурмагинФест пройдет в Вологде в июне

Узнать больше об истории и культуре Вологды жителям и гостям областной столицы поможет БурмагинФест — новый фестиваль графики и графического искусства, который пройдет в Вологде 25–26 июня, в дни празднования 875-летия города.

Это первый фестиваль, который будет посвящен жизни и творчеству знаменитых вологодских художников-графиков Николая и Генриетты Бурмагиных, продолживших сформированную в начале прошлого столетия традицию гравюрного дела, ксилографии и экслибриса. В программе — мастерские, ярмарки, показы, современные формы медиа, мастер-классы, творческие встречи, модные показы и музыку.

Первый день БурмагинФеста посвятят графике и графическому дизайну. Посетители фестиваля познакомятся с биографией и творчеством Бурмагиных на лекциях искусствоведа Любови Сосниной и кандидата исторических наук Галины Гурьяновой. Сергей Птухин, президент Всероссийских конгрессов экслибриса, расскажет о развитии экслибриса в России в XXI веке.

Главная тема второго дня — креативные индустрии. В формате публичного разговора будут обсуждаться вопросы вологодской идентичности, брендинга, методов исследования территории, интересные кейсы российских регионов. Один из спикеров — доктор культурологии, профессор кафедры теории и практики общественных связей РГГУ, исследователь региональной идентичности Елена Дзякович.

В рамках БурмагинФеста откроется гравюрная мастерская. У всех желающих будет возможность поупражняться в создании собственных экслибрисов. Завершится фестиваль концертом под открытым небом.

Основной локацией фестиваля станет набережная реки Вологды, но мероприятия также запланированы в Шаламовском доме картинной галереи. Здесь пройдет слет художников-экслибрисистов со всей России. Помимо вологодских участников ожидаются гости из Череповца, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Салехарда.

Вход на фестиваль свободный, за исключением нескольких мастер-классов, посещение которых будет платным и по предварительной записи. За новостями можно следить в ВК-группе БурмагинФеста.