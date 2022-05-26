В Вологодской области подписано соглашение на строительство трех полигонов стоимостью 2,7 млрд рублей

26.05.2022 [Общество]

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подписали дорожную карту по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе общей стоимостью 2,7 млрд рублей. Сообщает Телеканал 360.

На встрече также обсудили рекультивацию свалки на улице Мудрова в Вологде. Встреча состоялась во время рабочей поездки Буцаева в Вологодскую область.

«Подписали с Олегом Александровичем план основных мероприятий по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории Вологодской области. Инвестиционный проект планируется реализовать на основе концессионного соглашения. До конца 2025 года в регионе будет построено три комплекса по обращению с отходами общей мощностью 245 тысяч тонн. На территории Великоустюгского района будет построен объект с мусоросортировочным комплексом с площадкой компостирования мощностью 50 тысяч тонн в год и стоимостью 400 млн рублей. Для нужд Череповца построят такой же комплексный объект мощностью 150 тысяч тонн и стоимостью 2 млрд рублей. Также планируется мусоросортировочная станция в Сокольском районе за 300 млн рублей и мощностью 45 тысяч тонн. Общий объем инвестиций оценивается в 2,7 млрд рублей, из которых до 95% может быть профинансировано за счет размещения облигаций ППК РЭО. Мы также договорились, что РЭО займется разработкой проектной документации для рекультивации городской свалки на улице Мудрова в Вологде, подготовлена дорожная карта», — сообщил Денис Буцаев.

Проект рекультивации 24-метровой городской свалки в Вологде предусматривает планировку и формирование откосов; устройство системы сбора и очистки фильтрата, водоотведения и очистки поверхностного стока, сбора и утилизации биогаза (системы активной дегазации); устройство рекультивационного покрытия из геосинтетических материалов и суглинистых слоев грунта, препятствующего поступлению атмосферных осадков в тело свалки и выходу свалочного газа (биогаза) в атмосферный воздух, а также устройством поверх материалов перекрытия плодородного слоя почвы; выполнение биологического этапа рекультивации.

Тэги: свалки, мусорная реформа

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