В Вожегодском районе хотят отдать заросшие сельхозземли под делянки для дров

Выделение гражданам древесины на дрова была 26 мая ключевой на совещании в администрации Вожегодского района. Там возникли проблемы с очередью на получение дров, участки, на которых выделяется лес для твердого топлива, находятся далеко от поселений.



Данный вопрос поднял депутат ЗСО Михаил Ананьин.

«Благодаря решениям, принятым областным Правительством и поддержанным депутатами Законодательного Собрания области, в последнее время удалось существенно ускорить движение очереди. Но поскольку вблизи населенных пунктов лес не всегда есть, делянки выделяются порой за десятки километров. А это влечет за собой большие расходы для граждан на транспортировку. Один из возможных вариантов — использовать так называемые „белые пятна“ — невостребованные земли сельхозназначения, которые заросли лесом. Сегодня обсуждали это вместе с начальником Департамента лесного комплекса Романом Марковым, руководителями муниципальных районов, представителями прокуратуры, лесничества, земельных служб», — говорит депутат.

Он отмечает, что вопрос этот очень сложный, потому что лежит на пересечении лесного и земельного кодексов. Необходимо найти такие механизмы, которые позволят законно использовать данные земли для этих целей. Сейчас принято решение создать межведомственную рабочую группу и готовить законодательную инициативу для внесения изменений на уровне федерального законодательства.