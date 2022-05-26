В Вологодской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией

26.05.2022 [Общество]

В Роспотребнадзоре по Вологодской области заявили, что в регионе сохраняется тенденция к снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

«Прошедшая неделя показала снижение заболеваемости на 8%, в структуре заболевших по-прежнему преобладают лица трудоспособного и пенсионного возраста. В регионе за последние сутки зарегистрировано 53 подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии этот диагноз поставлен 190820 раз. К тому же в области за неделю зарегистрировано 5390 человек с диагнозом ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 27%», — сообщают в ведомстве. 

В условиях сохраняющихся эпидемиологических рисков там напоминают, что необходимо продолжать соблюдать все профилактические меры, а именно — регулярно мыть руки, соблюдать респираторную гигиену, одеваться по погоде, в случае появления признаков заболевания обращаться к врачу. При этом вакцинация — самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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