Центр городского управления Вологды вошел в шорт-лист престижной деловой премии

В число финалистов независимой деловой премии в области цифровых технологий «CIPR DIGITAL» вошел Центр городского управления Вологды. Премия нацелена на популяризацию российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики. Проект из Вологды вошел в шорт-лист «Открытой номинации», объединяющей проекты различной тематики.

«Центры городского управления по поручению Президента РФ работают во всех городах России. Но ЦГУ Вологды отличается тем, что объединяет запросы граждан, поступающие сразу из 7 источников: соцсети, официальные запросы, колл-центр, специальный сервис «Вологда в порядке» и так далее. Вся информация отражается на специально разработанной «тепловой карте», где проблемные районы отмечаются красным, благополучные с малым количеством обращений - зеленым. Это позволяет отслеживать как точечные, так и системные проблемы, оперативно их отрабатывать и быстро давать ответы вологжанам, в том числе с фотоотчётами. В рамках конкурса опыт работы Центра оценивали, в первую очередь, с точки зрения информационных технологий. Отдельным плюсом стало использование импортонезависимого программного обеспечения и возможность масштабирования проекта. Мы очень рады, что наша разработка получила оценку на таком высоком уровне», - отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Центр городского управления Вологды начал работу 1 сентября 2020 года. За это время ЦГУ принял и отработал 128,5 тысяч сообщений вологжан. Благодаря работе Центра в 2-3 раза увеличилась скорость реагирования и решения проблем. Вологодский формат работы был высоко оценён Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления

В рамках конкурса проект Вологды уже прошел этап экспертной оценки жюри, получив 19, 5 баллов, что позволило выйти в число финалистов. Сейчас на сайте премии проходит народное голосование, которое продлится до 29 мая. Победителей премии «CIPR DIGITAL» назовут 1 июня на торжественной церемонии в Нижнем Новгороде.

Чтобы поддержать проект Центра городского управления Вологды, необходимо пройти регистрацию и авторизацию в личном кабинет на сайте премии, а затем снова перейти по этой же ссылке и на странице проекта нажать кнопку «оценить». Далее нужно кликнуть на появившуюся «галочку» и подтвердить свое решение, после чего появится надпись «ваш голос учтен».

Премия проводится по 17 номинациям в рамках конференции ЦИПР- 2022, организованной при поддержке Минцифры, Минпромторга и Минэкономразвития РФ. В премии принимают участие проекты высокотехнологичных направлений, связанные с развитием цифровой среды, прорывных и перспективных сквозных технологий, проекты создающие благоприятные условия для возникновения новых платформ и технологий для реализации цифровой трансформации. В 2022 году, чтобы минимизировать ущерб российской экономике после введенных санкций Правительство РФ вывело вопрос импортозамещения на новый уровень. Оргкомитет Премии помогает российским компаниям продемонстрировать соответствующие проекты и определить наиболее перспективные.