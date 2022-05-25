Президент поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%

25.05.2022 [Общество]

С 1 июня в России будут повышены пенсии неработающим пенсионерам на 10%. Также на 10% будут увеличены МРОТ и прожиточный минимум. Такое поручение дал Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. 

«С 1 июня этого года на 10% вырастет и прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 12919 рублей.... С первого июня текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда до 15278 рублей в месяц»,— сказал господин президент.

Он также поручил последовательно проводить политику повышения зарплат и обеспечить по итогам года снижение уровня бедности.

Тэги: МРОТ

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