Благотворительный забег «Бежим во имя добра» пройдет в Вологде 5 июня

25.05.2022 [Спорт]

Благотворительный забег «Бежим во имя добра» пройдет в Вологде 5 июня. 

– Забег объединит самых разных людей: спортсменов и любителей, взрослых и не очень, индивидуалистов и командных игроков. Мы рады видеть людей с ОВЗ, ведь цель спорта — объединять, а не создавать препятствия, – говорят организаторы мероприятия, – волонтеры благотворительного фонда «Помощь без границ». – В этот день мы все вместе докажем: «Добрый — не значит слабый!». Вы не просто пробегаете дистанцию, а вносите личный вклад в поддержку тех, кто в этом нуждается. Совмещая спорт и благотворительность, мы делаем мир вокруг нас лучше. Ведь добрый, не значит слабый.

Время проведения марафона 5 июня с 08:00 до 15:15. Старт со стадиона «Локомотив». Трасса пройдет через Емельяново, Петровское, Починок, Поповку и Голубково.

К участию в забеге допускаются любители бега старше 4 лет. 

Дети от 4 до 10 лет смогут пробежать дистанцию в 500 метров. Лица старше 10 лет допускаются к участию в забеге на дистанцию 2 км.

Участники до 12 лет могут присоединиться только при сопровождении родителей или при наличии разрешения от законных представителей. Участники в возрасте от 4 до 17 лет допускаются на мероприятие в сопровождении взрослых: законных представителей или руководителя группы.

К участию в забеге на дистанцию 5 км допускаются лица старше 12 лет; на дистанцию 10 км допускаются – старше 14 лет; на дистанцию 22 км – старше 16 лет.

Возраст определяется по состоянию на 31 декабря этого года.

Средства, внесенные за участие в марафоне, будут направлены в фонд «Помощь без границ».

Схему забега вы можете посмотреть на фото:

Подробнее о забеге можно узнать на сайте мероприятия. 

Регистрация участников по ссылке

Тэги: забег, марафон, благотворительность

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