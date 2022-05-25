Андрей Луценко: «Доходная часть бюджета области пополняется рекордными темпами»

25.05.2022 [Общество]

На заседании фракции «Единая Россия» депутаты рассмотрели вопрос о предварительных итогах исполнения бюджета региона за 2022 год.

«В первую очередь хочется отметить позитивную динамику увеличения доходной базы. Несмотря на все вызовы и сложности, по состоянию на 1 мая доходы исполнены в сумме 45,4 миллиарда рублей. Это на 12 миллиардов, или 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы порядка 39 миллиардов — это налоговые и неналоговые доходы, которые также увеличились на 41% по сравнению с прошлым годом, — рассказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. — Особо подчеркну — область продолжает выполнять все взятые на себя обязательства. Продолжается ремонт и строительство объектов, решения по которым были приняты на Градсоветах, и включенных в Народную программу партии «Единая Россия».

Как отметила начальник Департамента финансов области, экономисты продолжают внимательно следить за ситуацией в стране и мире. В настоящее время смоделировано три бюджетных сценария.

Первый — базовый. Это вариант, по которому и сформированы доходы бюджета 2022 года. Он учитывает умеренно-консервативные прогнозы по налогу на прибыль организаций.

Консервативный и стресс-сценарий предусматривают разные уровни падения доходов бюджета, в том числе за счет снижения налога на прибыль.

«В любом случае — мы готовы к вызовам. Депутаты и члены Правительства держат руку на пульсе, — заявил Андрей Луценко. — В случае необходимости мы готовы в оперативном порядке внести необходимые изменения в закон о региональном бюджете, рассмотреть новые формы поддержки граждан и бизнеса».

Тэги: бюджет

ТОП НЕДЕЛИ

Социологи составили портрет сторонников и противников военной операции
В Вологодском роддоме до последнего штрафовали зав лабораторией, которая отстаивала свои права
В Череповце обнаружили тело упавшей с моста девочки
Появилась информация еще о трех погибших в Украине военнослужащих из Вологодской области
Главный врач Вологодского роддома покидает свой пост из-за «накопившихся проблем»
Из Вологды с любовью: предприниматель решил поддержать местных производителей и создал новый бренд региона
Деньги, которые были собраны на памятник погибшей Сони Жаворонковой, пропали
Снег выпал в Нюксенском районе Вологодской области 19 мая
Антон Кольцов: «все предприятия, в том числе лесопереработчики, на себе ощущают колоссальное давление»
В Вытегорском районе неизвестные надругались над могилой погибшего в ходе спецоперации военнослужащего

Похожие новости

Счетная палата: поступления в региональные бюджеты могут снизиться на 5–8% из-за санкций

Снижение возможно при пессимистичном сценарии развития событий

797
0

Самым состоятельным депутатом области оказался бывший мэр Вологды Евгений Шулепов

Он в прошлом году заработал 52.4 млн рублей

1661
0

Бюджет Вологодской области за первый квартал 2022 года показал положительную динамику

Металлурги и химики уже заплатили в бюджет 10 млрд рублей

913
0

В здании правительства Вологодской области капитально отремонтируют подвал

На работы выделено около 6 млн рублей

831
0

Вологодская область оказалась в лидерах по открытости бюджета

Рейтинг составлен Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) Минфина России

802
0

Финансирование строительства объектов по нацпрограммам будет пересмотрено

Это связано с удорожанием строительных материалов

1949
0

Почти 1 млрд рублей намерены потратить власти на ремонт объектов здравоохранения региона

В общей сложности деньги будут направлены на ремонт 99 объектов

1248
0

На что власти Вологодской области потратили больше всего денег в 2021 году

Правительство области озвучило крупнейшие госзакупки прошлого года

2408
0

В Череповце приступили к строительству нового сквера

Новая благоустроенная территория появится на улице Годовикова города металлургов

1425
0

В 2022 году в Вологодской области потратят 4,4 млрд рублей на госаппарат региона

Это больше на 310 миллионов, чем в прошлом году

3380
0

Депутаты вологодской Гордумы приняли бюджет города на 2022-2024 годы

Главный финансовый документ областной столицы поддержан единогласно представителями разных депутатских объединений

2049
0

Депутаты ЗСО приняли во втором чтении бюджет Вологодской области

Расходы областного бюджета в 2022 году превысят 110 млрд рублей

1582
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Президент поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%
Выставка фотографий мастеров с фестиваля «Город ремесел» открылась в Вологде
Благотворительный забег «Бежим во имя добра» пройдет в Вологде 5 июня
Андрей Луценко: «Доходная часть бюджета области пополняется рекордными темпами»
Выставка работ мастеров народных художественных промыслов открылась в Вологде
Власти Вологодской области отдали под «снос» уникальный природный комплекс в Шекснинском районе
Житель Сокола получил 4,5 года колонии за покушение на убийство коллеги
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1436
0
25.05.2022 [БлогоVO]

Если на Ягорбе и мало птиц, то на берегу на причалах птиц заметно больше

186
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

367
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика