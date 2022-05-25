Андрей Луценко: «Доходная часть бюджета области пополняется рекордными темпами»

На заседании фракции «Единая Россия» депутаты рассмотрели вопрос о предварительных итогах исполнения бюджета региона за 2022 год.

«В первую очередь хочется отметить позитивную динамику увеличения доходной базы. Несмотря на все вызовы и сложности, по состоянию на 1 мая доходы исполнены в сумме 45,4 миллиарда рублей. Это на 12 миллиардов, или 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы порядка 39 миллиардов — это налоговые и неналоговые доходы, которые также увеличились на 41% по сравнению с прошлым годом, — рассказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. — Особо подчеркну — область продолжает выполнять все взятые на себя обязательства. Продолжается ремонт и строительство объектов, решения по которым были приняты на Градсоветах, и включенных в Народную программу партии «Единая Россия».

Как отметила начальник Департамента финансов области, экономисты продолжают внимательно следить за ситуацией в стране и мире. В настоящее время смоделировано три бюджетных сценария.

Первый — базовый. Это вариант, по которому и сформированы доходы бюджета 2022 года. Он учитывает умеренно-консервативные прогнозы по налогу на прибыль организаций.

Консервативный и стресс-сценарий предусматривают разные уровни падения доходов бюджета, в том числе за счет снижения налога на прибыль.