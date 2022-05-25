Выставка работ мастеров народных художественных промыслов открылась в Вологде

25.05.2022 [Культура]

Выставка «Храни огонь родного очага» открылась в Центре ремесел в Вологде. В экспозицию вошли работы одноименного открытого городского конкурса.

– Открытый городской конкурс-выставка «Храни огонь родного очага» – это художественный проект, который впервые реализуется в нашем городе в честь 875-летия основания города Вологда и в год культурного наследия народов России, – рассказали NewsVo сотрудники центра ремесел.

Название конкурса «Храни огонь родного очага» – это строки известного стихотворения вологодской поэтессы Ольги Фокиной, которая в 2022 году отмечает свой юбилей. На церемонии награждения конкурса и открытии выставки присутствовала дочь Ольги Александровны Инга Чурбанова.

Участниками конкурса-выставки стали мастера народных художественных промыслов Вологодской области, члены Союза художников России, участники межрегиональных и международных выставок, фестивалей, конкурсов.

Посетить выставку можно до 26 июня в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20, без выходных.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, мастера, ремесла

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