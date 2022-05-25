Власти Вологодской области отдали под «снос» уникальный природный комплекс в Шекснинском районе

В Шекснинском районе на месте уникального природного объекта Шушгора будет карьер. Об этом жители узнали, когда туда приехала техника. Каждый день на Шушгоре вырубают деревья.

Когда стали разбираться в ситуации, оказалось, что у тех, кто вырубает лес, на это выданы все разрешения. Местные власти вместе с жителями забили тревогу. Шушгора неповторима в своем роде. Там до сих пор сохранились редкие растения, это место, где оставил свой след Валдайский ледник.

«На территории Никольского сельского поселения имеется уникальный природный, это комплекс — Шушгора. Этот объект пережил Валдайский ледник, там уникальная растительность, произрастает древнейший папоротник, орешник, хвойники такие, что сложно обнять одному человеку. Шушгора внесена в перечень маршрутов Вологодской области», — сказала начальник управления охраны окружающей среды, экологического и муниципального земельного контроля Елена Шорина в эфире Звезды.

Она отмечает, что с 2016 года в этом месте активно проводились туристические маршруты, Вологодская область была заинтересована в этом объекте. Таких памятников природы можно пересчитать по пальцам.

«Но недавно там было открыто месторождение у некогда бывшей деревни Липатора. И как мы посмотрели по карте, месторождение полностью может уничтожить этот комплекс. Сейчас мы совместно с главой района пытаемся отстоять данный объект, пытаемся остановить вырубку зеленых насаждений. За этим месторождением стоит недропользователь, который получил лицензию на пользование. Они вырубают лес. Давать правовую оценку этому всему будут органы, которые этим занимаются. От себя и от главы могу сказать, что сейчас собирается информация и направляется в те профильные департаменты, где давали разрешение на проведение работ», — поясняет Елена Шорина.

Все разрешения на разработку месторождения фирмой «Вологодские недры» получены от департамента лесного комплекса и департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области.

«Администрация района никаких документов не подписывала и не подпишет. Мы стоим на стороне жителей и хотим сохранить данный памятник», — заключила Елена Шорина.

Власти также просят правоохранительные органы подключится к ситуации, так как на время разбирательств вырубка должна быть остановлена.