Восемь лучших учителей Вологодской области получат премии по 200 тысяч рублей

24.05.2022 [Общество]

Восемь лучших учителей Вологодской области получат премии по 200 тысяч рублей за достижения в педагогической деятельности.

– В настоящее время подводятся итоги ежегодного конкурса, организатором которого выступает Министерство просвещения Российской Федерации. Начиная с 2012 года премии были удостоены 99 учителей, – сообщает пресс-служба департамента образования Вологодской области.

В этом году в конкурсе участвуют 24 педагога из Вологды, Череповца, Великоустюгского, Вологодского, Кичменгско-Городецкого, Сокольского, Тарногского и Череповецкого районов.

Это учителя начальных классов, иностранных языков, математики, информатики, истории, обществознания, географии, экономики, русского языка, литературы, изобразительного искусства, технологии, ОБЖ и физической культуры.

Конкурсантов оценивают по шести критериям:

  1. Наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе;
  2. Высокие результаты учебных достижений обучающихся, которые обучаются у учителя;
  3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который преподает учитель;
  4. Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся;
  5. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения;
  6. Непрерывность профессионального развития учителя.

В жюри конкурса – директора школ, представители общественных организаций, объединений работодателей и родителей. 

Сообщается, что результаты будут размещены на официальном сайте правительства Вологодской области.
 

Тэги: конкурс, учителя, премия

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