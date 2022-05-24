Восемь лучших учителей Вологодской области получат премии по 200 тысяч рублей за достижения в педагогической деятельности.

– В настоящее время подводятся итоги ежегодного конкурса, организатором которого выступает Министерство просвещения Российской Федерации. Начиная с 2012 года премии были удостоены 99 учителей, – сообщает пресс-служба департамента образования Вологодской области.

В этом году в конкурсе участвуют 24 педагога из Вологды, Череповца, Великоустюгского, Вологодского, Кичменгско-Городецкого, Сокольского, Тарногского и Череповецкого районов.

Это учителя начальных классов, иностранных языков, математики, информатики, истории, обществознания, географии, экономики, русского языка, литературы, изобразительного искусства, технологии, ОБЖ и физической культуры.

Конкурсантов оценивают по шести критериям:

Наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе; Высокие результаты учебных достижений обучающихся, которые обучаются у учителя; Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который преподает учитель; Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся; Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения; Непрерывность профессионального развития учителя.

В жюри конкурса – директора школ, представители общественных организаций, объединений работодателей и родителей.

Сообщается, что результаты будут размещены на официальном сайте правительства Вологодской области.

