11-летний Федор Меркулов из Вологды стал лучшим чтецом России

24.05.2022 [Культура]

11-летний Федор Меркулов стал победителем всероссийского конкурса «Живая классика» и признан лучшим чтецом России.

В отборочных этапах этого конкурса приняли участие более миллиона российских школьников. В итоге жюри выбрало 6 человек, которые стали победителями.

– Выступления оценивали звезды театра, кино, литературы: актер Никита Тезин, писатель, автор книг-бестселлеров о Тане Гроттер и Мефодии Буслаеве Дмитрий Емец; актриса озвучания, чревовещатель, блогер с миллионной аудиторией «Берта и Ко», продюсер, сценарист, режиссер Алена Фоломьева, актриса театра и кино, режиссер Нателла Абелева, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Среди победителей:

  • Агния Опря (12 лет, Москва) с рассказом Валентины Дегтевой «Сон»;
  • Алиса Сосина (12 лет, п. Родники Белореченского района Краснодарского края) с рассказом Ксении Драгунской «Целоваться запрещено»;
  • Варвара Долбня (15 лет, г. Михайловск Ставропольского края) с монологом из «Бесов» Ф.М. Достоевского;
  • Нияра Маркосянц (14 лет, г. Евпатория, Крым) с отрывком из повести Энн Файн «Дневник кота-убийцы»;
  • Иван Зуборенко (16 лет, г. Ярославль) с рассказом Александры Николаенко «Стена»;
  • Федор Меркулов (11 лет, г. Вологда) с отрывком из произведения Валентина Катаева «Детская душа».

Седьмого победителя определило зрительское голосование. Им стал Роман Коньшаков (12 лет, г. Кумертау республики Башкортостан) с рассказом Виктора Драгунского «Шиворот-навыворот».

Помимо конкурса, участники мероприятия занимались с преподавателями театрального мастерства института имени Щукина, филологами, журналистами, проходили тренинги по сценической речи и пластике.

Суперфинал конкурса пройдет в Москве 4 июня, здесь Федор встретится с победителями международного этапа из разных стран мира. 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» – это крупнейший проект по поддержке чтения в России. Он проходит уже в 11 раз, в нем участвуют все регионы страны и больше 80 стран мира.
 

Видео: https://vk.com/bibliogurman

Тэги: битва чтецов, живая классика, победители

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