11-летний Федор Меркулов из Вологды стал лучшим чтецом России

11-летний Федор Меркулов стал победителем всероссийского конкурса «Живая классика» и признан лучшим чтецом России.

В отборочных этапах этого конкурса приняли участие более миллиона российских школьников. В итоге жюри выбрало 6 человек, которые стали победителями.

– Выступления оценивали звезды театра, кино, литературы: актер Никита Тезин, писатель, автор книг-бестселлеров о Тане Гроттер и Мефодии Буслаеве Дмитрий Емец; актриса озвучания, чревовещатель, блогер с миллионной аудиторией «Берта и Ко», продюсер, сценарист, режиссер Алена Фоломьева, актриса театра и кино, режиссер Нателла Абелева, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Среди победителей:

Агния Опря (12 лет, Москва) с рассказом Валентины Дегтевой «Сон»;

Алиса Сосина (12 лет, п. Родники Белореченского района Краснодарского края) с рассказом Ксении Драгунской «Целоваться запрещено»;

Варвара Долбня (15 лет, г. Михайловск Ставропольского края) с монологом из «Бесов» Ф.М. Достоевского;

Нияра Маркосянц (14 лет, г. Евпатория, Крым) с отрывком из повести Энн Файн «Дневник кота-убийцы»;

Иван Зуборенко (16 лет, г. Ярославль) с рассказом Александры Николаенко «Стена»;

Федор Меркулов (11 лет, г. Вологда) с отрывком из произведения Валентина Катаева «Детская душа».

Седьмого победителя определило зрительское голосование. Им стал Роман Коньшаков (12 лет, г. Кумертау республики Башкортостан) с рассказом Виктора Драгунского «Шиворот-навыворот».

Помимо конкурса, участники мероприятия занимались с преподавателями театрального мастерства института имени Щукина, филологами, журналистами, проходили тренинги по сценической речи и пластике.

Суперфинал конкурса пройдет в Москве 4 июня, здесь Федор встретится с победителями международного этапа из разных стран мира.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» – это крупнейший проект по поддержке чтения в России. Он проходит уже в 11 раз, в нем участвуют все регионы страны и больше 80 стран мира.

