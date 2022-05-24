«Батюшковский бал» пройдет в Вологде в честь 232-летия со дня рождения поэта

Музыкально-танцевальный вечер «Батюшковский бал» пройдет в Вологде 28 мая. Мероприятие приурочено к 235-летию со дня рождения русского поэта Константина Батюшкова.
В программе вечера:
- танцы ампирной эпохи в исполнении городской студии исторического танца «Эмоция»;
- рассказ об основных направлениях танцевальной культуры и модах первой четверти 19-го века расскажут руководители студии «Эмоция» Елена Микрюкова и Надежда Махова;
- танцевальный мастер-класс для всех участников;
- рассказ о жизни и творчестве Константина Батюшкова;
- в перерывах между танцами у открытого микрофона будут звучать стихи и фрагменты прозаических произведений Батюшкова в исполнении участников мероприятия и зрителей.
Начало мероприятия 28 мая в 13:00 в большом зале областной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7.
К участию приглашаются все желающие. Возрастные ограничения: (12+).
Вход свободный.