«Батюшковский бал» пройдет в Вологде в честь 232-летия со дня рождения поэта

После смерти Батюшкова 7 июля 1855 года его похоронили в некрополе Спасо-Прилуцкого монастыря и установили памятник. Он был срезан после революции. В 50-х годах монастырь начинают реставрировать. Надгробие вновь установили, но место тогда выбрали произвольно