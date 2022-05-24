Вечер воспоминаний о художнике Михаиле Копьеве пройдет в Вологде 26 мая

Вечер воспоминаний и творческого общения пройдет в музее вологодском «Литература. Искусство. Век ХХ» 26 мая. Мероприятие посвящено художнику Михаилу Копьеву, которому в этом году исполнилось бы 75 лет.

В рамках мероприятия состоится творческая встреча с Ираидой Валентиновной Копьевой.

– Участники встречи в неформальной дружеской обстановке смогут послушать воспоминания о талантливом художнике Михаиле Копьеве, принять участие в разговоре о творчестве, искусстве и жизни, поделиться своими впечатлениями, – говорится в анонсе мероприятия.

Напомним, сейчас в музее «Литература. Искусство. Век ХХ» проходит выставка «Красная книга Михаила Копьева». Здесь представлены акварели, наброски, рисунки и эскизы художника в сопровождении его цитат. На протяжении всей жизни он делал заметки о природе, о цвете, о том, как следует работать, на что важно обращать внимание, что необходимо видеть, а что второстепенно.

– Готовясь поделиться своими мыслями о творчестве, я думал, стоит ли публиковать свои дневниковые записи, но потом решил, что стоит некоторые фрагменты показать, как образец того, что может помочь выйти на свой творческий путь начинающему художнику, – писал Михаил Копьев.

Встреча начнется 26 мая в 18:00 в музее «Литература. Искусство. Век ХХ» по адресу: Вологда, Герцена, 36.

Возрастные ограничения: (12+).

