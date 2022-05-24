Мероприятия, посвященные Дню пропавших детей, проведет «ЛизаАлерт» в Вологде и Череповце 25 мая

25 мая – Международный день пропавших детей. В этот день волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» проведут в Вологде и Череповце серию мероприятий.

– На протяжении всего времени существования отряда к нам ежедневно поступают звонки, где встревоженный голос родителя сообщает: «Не вернулся из школы… Ушел в магазин за углом… Гулял вот тут, в дворе, у дома…» Каждый такой звонок – история. Врезающаяся до боли в память, вспоминая которую хочется покрепче обнять своего ребенка, или счастливая, даже спустя долгое время наполняющая сердце теплом и ликованием: нашли, успели! Каждый год мы вспоминаем эти истории, вспоминаем, что детей нужно любить и беречь. Напоминаем о тех, кто еще не найден, тех, кого все еще ищут и ждут, – говорится в анонсе акции.

На городских площадках Вологды и Череповца 25 мая пройдет всероссийский флешмоб «неКлассики». В Вологде отряд также представит инсталляцию «Помогите найти ребенка».

– В Вологде на Каменном мосту будет демонстрироваться инсталляция «Помогите найти ребенка», рядом будут дежурить наши добровольцы, готовые рассказать про отряд и ответить на все вопросы. Также на площади революции в рамках всероссийского флешмоба «неКлассики» с помощью рисунков на асфальте мы «расскажем» две истории поисков – со счастливым и трагичным концом. В Череповце также будет проходить флешмоб в двух локациях – парк Серпантин и парк имени Ленинского комсомола, – рассказала NewsVo пресс-секретарь вологодского отряда «ЛизаАлерт».

Волонтеры выставят на всеобщее обозрение актуальные ориентировки на детей, которые до сих пор не найдены, расскажут про отряд и продемонстрируют статистику по пропажам детей.

Вологда:

Инсталляция «Помогите найти ребенка» на Каменном мосту. С 9:00 до 22:00 на месте проведения будут присутствовать добровольцы отряда.

Флешмоб «неКлассики» на площади Революции.

Череповец: