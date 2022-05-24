Общероссийское собрание родителей учеников 9 и 11 классов пройдет онлайн 26 мая.

В ходе вебинара, который будет организован Министерством образования РФ, родители выпускников получат практические советы по эффективной подготовке к экзаменам от эксперта:

Как оценить уровень подготовки к ЕГЭ/ОГЭ.

Как помочь ребёнку выбрать достойную профессию.

Как готовиться, чтобы набрать 85+ баллов за экзамен.

Результаты и статистика экзаменов 2021 года.

Как отслеживать изменения в экзаменах 2022 года.

Как правильно построить систему подготовки к экзаменам.

Онлайн-вебинар начнется 26 мая в 16.00 по московскому времени. Подключиться к трансляции можно по ссылке. Необходима регистрация.