В Череповце задержали подозреваемого в серии краж из магазинов электроники

В Череповце полицейские задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж из магазинов электроники.

Сообщения о кражах поступали от представителей торговых точек. Личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый житель Вологды, установили по записям с камер видеонаблюдения. Всего полицейские выявили причастность задержанного к 10 фактам хищений.

«При допросе 27-летний мужчина пояснил, что на преступление пошел в связи с трудным финансовым положением, денежные средства тратил на собственные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По восьми фактам краж и двум эпизодам мелких хищений, совершённых лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждены уголовные дела. Вологжанину грозит до двух лет лишения свободы.