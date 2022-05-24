В Череповце задержали подозреваемого в серии краж из магазинов электроники

24.05.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж из магазинов электроники.

Сообщения о кражах поступали от представителей торговых точек. Личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый житель Вологды, установили по записям с камер видеонаблюдения. Всего полицейские выявили причастность задержанного к 10 фактам хищений.

«При допросе 27-летний мужчина пояснил, что на преступление пошел в связи с трудным финансовым положением, денежные средства тратил на собственные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По восьми фактам краж и двум эпизодам мелких хищений, совершённых лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждены уголовные дела. Вологжанину грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража, магазины, уголовное дело
Видео пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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