В Никольском районе раскрыли кражу опоры линии электропередач

24.05.2022 [Происшествия]

В Никольском районе полицейские раскрыли кражу опоры линии электропередач. О пропаже заявил представитель энергоснабжающей организации.

«Он рассказал, что во время планового осмотра воздушных линий обнаружили кражу анкерной металлической опоры. Она находилась за подстанцией в окрестностях деревни Калинино и не была подключена. Ущерб составил свыше 60 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Подозреваемым в краже оказался 20-летний неработающий житель Великоустюгского района. Его задержали. Молодой человек признался, что сдал украденную опору в металлолом за 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тэги: кража, ЛЭП, металлолом

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