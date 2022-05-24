Эксперты ответили в чем польза и вред от «крепкого рубля»

Профессор НИУ ВШЭ Александр Скоробогатов объяснил положительные и отрицательные моменты в укреплении рубля. Своей аналитикой он поделился на финансовом портале «Финам».

По мнению профессора некоторые усматривают в укрепление рубля «Голландскую болезнь».

«Этот недуг обычно связывают с экспортом энергетических ресурсов, развитие которого схематично можно представить так: приток валютной выручки в страну — укрепление национальной валюты — снижение конкурентоспособности отечественных производителей — упадок отраслей обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства — снижение занятости. В теории, вся эта причинно-следственная цепочка может развернуться и у нас, но на деле она пока ограничивается для нас лишь первыми двумя звеньями, а все плохое начинается с третьего звена, которое может и заставить себя ждать», — говорит Александр Скоробогатов.

Он уверен, что если бы сейчас Россия вела свободную торговлю, то ее конкурентоспособность страдала бы в случае. В отсутствие серьезных ограничений для импорта и экспорта укрепление национальной валюты делает собственную продукцию обрабатывающих отраслей дороже и на внутреннем, и на внешнем рынке, происходит ее замещение иностранными аналогами и как следствие сокращение ее производства. Но сейчас этот механизм работает иначе.

«Физическая недоступность на практике трансформируется бизнесом в доступность по более высокой цене, а укрепляющийся рубль компенсирует эти дополнительные издержки и, одновременно, сдерживает инфляцию», — заключает профессор.

Поэтому пока от укрепления рубля для обычных жителей пользы больше, чем вреда.