Житель Грязовецкого района насмерть забил собутыльника молотком

В Грязовецком районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего ранее судимого местного жителя, который насмерть забил собутыльника молотком.

Установлено, что инцидент произошёл в квартире обвиняемого в посёлке Вохтога 6 января 2022 года. Хозяин квартиры и 32-летний потерпевший выпивали, и между ними произошла ссора, в ходе которой подсудимый не менее шести раз ударил гостя молотком по голове. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

После, по данным региональной пресс-службы судов, мужчина сказал присутствующим вызвать «скорую» и полицию.

С учётом рецидива преступлений осуждённому назначено наказание в виде восьми лет колонии особого режима с ограничением свободы сроком на один год, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVO сообщал, что житель Грязовца убил собутыльника молотком и ножом.