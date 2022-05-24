6 медалей завоевали вологжане на Кубке России по ездовому спорту с собаками.



21 и 22 мая в Ленинградской области прошла Международная гонка «Белые ночи 2022» по ездовому спорту (бесснежные дисциплины), в рамках которого состоялся 1 этап Кубка страны.



Вологодские спортсмены завоевали 1 золотую, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. Отметим Екатерину Кудринскую, которая одержала победу среди женщин в дисциплине «Кросс, 1 собака», а так же самую юную участницу нашей команды. Василиса Сидорова стала бронзовым призером в этой же дисциплине, только среди юношей и девушек 12-14 лет.



Второй этап Кубка России по ездовому спорту (бесснежные дисциплины) пройдет в Череповецком районе 28 и 29 мая.