6 медалей завоевали вологжане на Кубке России по ездовому спорту

24.05.2022 [Спорт]

6 медалей завоевали вологжане на Кубке России по ездовому спорту с собаками.

21 и 22 мая в Ленинградской области прошла Международная гонка «Белые ночи 2022» по ездовому спорту (бесснежные дисциплины), в рамках которого состоялся 1 этап Кубка страны.

Вологодские спортсмены завоевали 1 золотую, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. Отметим Екатерину Кудринскую, которая одержала победу среди женщин в дисциплине «Кросс, 1 собака», а так же самую юную участницу нашей команды. Василиса Сидорова стала бронзовым призером в этой же дисциплине, только среди юношей и девушек 12-14 лет.

Второй этап Кубка России по ездовому спорту (бесснежные дисциплины) пройдет в Череповецком районе 28 и 29 мая.

Тэги: ездовой спорт

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