В Череповецком районе из-за неисправного камина произошёл пожар в частном доме

24.05.2022 [Происшествия]

В Череповецком районе из-за неправильного устройства или неисправности камина произошёл пожар в частном доме, принадлежащем 15-летней школьнице.

Сообщение о возгорании в деревне Жаворонково поступило 24 мая в 00:54. Хозяйка дома и её мать после топки камина заметили, что из задней стены печи идёт дым. Они разобрали облицовку и пролили стену водой. Локализовав пожар, мать и дочь вышли на улицу до прибытия пожарных.

«До этого каких-либо проблем с камином не было», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Социологи составили портрет сторонников и противников военной операции
Жительница Вологды обнаружила у себя в ванной метровую змею
В Вологде полицейские установили личность женщины, которую нашли убитой в Говоровском проезде
В Череповце обнаружили тело упавшей с моста девочки
Появилась информация еще о трех погибших в Украине военнослужащих из Вологодской области
В Вологде возбудили уголовное дело после того как выяснили из-за чего погибла рыба в Баранково
Из Вологды с любовью: предприниматель решил поддержать местных производителей и создал новый бренд региона
Деньги, которые были собраны на памятник погибшей Сони Жаворонковой, пропали
Снег выпал в Нюксенском районе Вологодской области 19 мая
Главный врач Вологодского роддома покидает свой пост из-за «накопившихся проблем»

Похожие новости

В Череповце девять человек эвакуировали из-за пожара в квартире дома на улице Металлургов

Одного мужчину спасли пожарные

364
0

В Великом Устюге 12-летний школьник сам вышел из квартиры, в которой случился пожар

Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования

936
0

В Вологде двое мужчин пострадали при пожаре в котельной на улице Клубова

Один отравился угарным газом, второй получил ожоги

1085
0

Мужчина погиб при пожаре в Вологде

Деревянный дом загорелся на улице Ершовской в ночь с 13 на 14 мая

1270
0

Кочегара из Усть-Кубинского района, который сжег котельную будучи пьяным, могут посадить на год

В результате пожара ресурсоснабжающей организации причинен ущерб в размере 701 тысячи рублей

636
0

В Череповце неизвестные подожгли здание, в котором расположен военкомат

По этому адресу находится несколько госучреждений. В мэрии города сообщают, что от атаки неизвестных пострадал Росреестр, а не военкомат

4147
0

На территории сельхозпредприятия в Грязовецком районе сгорели 80 рулонов сена

Предварительная причина пожара — поджог

876
0

С начала сезона в Вологодской области сожжено 82 гектара сухой травы

Чаще всего палы травы регистрируются в Череповецком и Вологодском районах

679
0

В посёлке Сазоново Чагодощенского района сгорел УАЗ «буханка»

Предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ

811
0

За сутки в Вологодской области ликвидировали два пала сухой травы

Самый большой пожар — общей площадью 30 тысяч квадратных метров — произошёл вблизи деревни Аннинская в Грязовецком районе

1271
0

В Череповце женщина вывихнула ногу, спасаясь от пожара в дачном доме

Предварительная причина возгорания — неправильное устройство или неисправность печи

1186
0

В Вологде произошел пожар на фанерном заводе

С производства эвакуировалось 50 человек

1632
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Никольском районе раскрыли кражу опоры линии электропередач
Эксперты ответили в чем польза и вред от «крепкого рубля»
Житель Грязовецкого района насмерть забил собутыльника молотком
«Чистый дом»: пора сказать «стоп» борщевику Сосновского
6 медалей завоевали вологжане на Кубке России по ездовому спорту
В Череповецком районе из-за неисправного камина произошёл пожар в частном доме
В районах Вологодской области из-за холодов возобновили отопительный сезон
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1366
0
23.05.2022 [БлогоVO]

Только подзатихли страсти по Костяевской дороге, как новое происшествие

638
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

232
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика