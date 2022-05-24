В Череповецком районе из-за неисправного камина произошёл пожар в частном доме

В Череповецком районе из-за неправильного устройства или неисправности камина произошёл пожар в частном доме, принадлежащем 15-летней школьнице.

Сообщение о возгорании в деревне Жаворонково поступило 24 мая в 00:54. Хозяйка дома и её мать после топки камина заметили, что из задней стены печи идёт дым. Они разобрали облицовку и пролили стену водой. Локализовав пожар, мать и дочь вышли на улицу до прибытия пожарных.