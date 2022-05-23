В Вологде начались работы по благоустройству Затоновского берега

23.05.2022 [Общество]

23 мая подрядчик начал подготовительные работы к благоустройству Затоновского берега. Это территория в Водниках будет обновлена по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы стоимостью 63,5 млн рублей, выделенных из федерального, областного и городского бюджетов, ведет компания «Гоара» из Череповца.

«Подрядчик начинает подготовительные работы: вырубка кустарника, осмотр зеленых насаждений, геодезические работы и так далее. Я прошу жителей микрорайона обязательно присоединяться к общественному контролю за строительством этой территории. Напомню, за благоустройство именно этого пространства проголосовали сами вологжане. При их же активном участии Лабораторией городской среды разрабатывался проект, который мы начинаем воплощать в жизнь. Уверен, он получится не менее интересным и востребованным, чем, например, бульвар Пирогова или Рождественский парк. Напомню, оба эти пространства вошли в реестр лучших практик благоустройства страны по мнению Минстроя», - рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов. 

Основой проекта обновления Затоновского берега стала история этого пространства, которое ранее было местом зимовки, стоянки и ремонта судов речного пароходства. В рамках 1-го этапа благоустройства планируется изменение береговой полосы с устройством площадок для отдыха, прогулочных дорожек и террасы, навеса с качелями для всех возрастов, также предусмотрены освещение территории и работа с существующим и новым озеленением.

Сейчас идет голосование за общественные пространства на 2023 год на федеральной платформе 35.gorodsreda.ru, где от Вологды представлено 8 территорий: аллея по проспекту Победы, бульвар по ул. Ильюшина, площадь им. Бабушкина, 2-й этап благоустройства Осановской рощи, парк Ветеранов, зеленая зона между домами №№ 58–60 по ул. Энгельса, территория парка Мира со стороны Заречья и сквер у Дома-музея Петра I. На данный момент свой выбор сделали почти 32 тысячи человек. 

«Я уверен, вологжан, заинтересованных в новых общественных пространствах, в том числе в своем микрорайоне, много. Призываю всех жителей города в возрасте от 14 лет высказать свое мнение.  Это можно сделать как самостоятельно на федеральной платформе с авторизацией через портал Госуслуг, так и с помощью волонтеров, которые дежурят в разных районах города. Голосовать можно до 30 мая включительно. Общественное пространство, получившее наибольшую поддержку, и будет благоустроено в 2023 году», -   добавил Сергей Воропанов. 

На данный момент в тройке лидеров уверенно держатся Парк Ветеранов, за который сейчас отдан каждый второй голос, 2-я очередь Осановской рощи и бульвар на ул. Ильюшина. 

Тэги: благоустройство. проекты
Фото администрация города Вологды

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