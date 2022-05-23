Продолжается набор волонтеров на реставрацию старинных деревянных храмов Русского Севера

23.05.2022 [Культура]

Проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» приглашает волонтеров к участию в экспедициях по восстановлению памятников архитектуры.

– Ежегодно добровольцы со всей страны отправляются в экспедиции для обследования технического состояния старинных деревянных храмов, определения объемов необходимых материалов, выполнения консервационных и противоаварийных работ на памятниках архитектуры. Все работы проходят под руководством опытных специалистов-реставраторов, – сообщает «Вологдареставрация».

Участникам таких экспедиций оплачивается проезд и питание.

Так, например, в Вологодской области участники проекта планируют в июле восстанавливать Часовню Иоанна Богослова в деревне Горшково Усть-Кубинского района. Но здесь уже набраны 14 из возможных 15 участников.

Много свободных мест на восстановление храмов и часовен в соседних Архангельской и Костромской областях, а также в республике Коми и в Карелии.

Ознакомиться с графиком поездок и записаться в экспедиции можно на сайте. Также на сайте проводится адресный сбор финансовой помощи на реставрацию перечисленных там памятников архитектуры.
 

Тэги: реставрация, реставрация храма, храмы, часовня, волонтеры, экспедиция

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