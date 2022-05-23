Вологодские кадеты заняли первое место на I Всероссийском военно-спортивном фестивале

23.05.2022 [Спорт]

Вологодские кадеты заняли первое место на I Всероссийском военно-спортивном фестивале.

Фестиваль имени генералиссимуса А. В. Суворова среди кадет по полиатлону (шестиборье с бегом) прошел в Москве с 17 по 22 мая. 

Каждый субъект РФ мог представить на соревнования только одну команду. От нашей области выступали воспитанники Вологодской кадетской школы-интерната имени Белозерского полка. Состав одной команды — 8 человек (6 участников, 1 тренер и 1 представитель).

Спортсмены соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, беге на 60 и 100 м, 2000 и 3000 м, плавании вольным стилем на 50 м, метании мяча и гранаты. Юноши подтягивались из виса на перекладине, девушки отжимались.

По итогам соревнований лучшей стала команда Вологодской кадетской школы-интерната имени Белозерского полка из города Сокола.

Тэги: конный спорт

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