Вологодские кадеты заняли первое место на I Всероссийском военно-спортивном фестивале.



Фестиваль имени генералиссимуса А. В. Суворова среди кадет по полиатлону (шестиборье с бегом) прошел в Москве с 17 по 22 мая.

Каждый субъект РФ мог представить на соревнования только одну команду. От нашей области выступали воспитанники Вологодской кадетской школы-интерната имени Белозерского полка. Состав одной команды — 8 человек (6 участников, 1 тренер и 1 представитель).



Спортсмены соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, беге на 60 и 100 м, 2000 и 3000 м, плавании вольным стилем на 50 м, метании мяча и гранаты. Юноши подтягивались из виса на перекладине, девушки отжимались.



По итогам соревнований лучшей стала команда Вологодской кадетской школы-интерната имени Белозерского полка из города Сокола.