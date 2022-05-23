Акция «Библионочь» пройдет в Вологде 25 мая

Ежегодная акция «Библионочь» пройдет в Вологде 28 мая. Это всероссийская акция, которая в этом году проводится уже в одиннадцатый раз.

Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки.

Тема акции в этом году — традиции.

«Библионочь» в Вологде в этот раз встретит гостей народной ярмаркой, которая будет организована на площадке Вологодской областной научной библиотеки.

Подробную программу мероприятия сотрудники библиотеки обещают опубликовать чуть позже, но пока сообщается, что:

у крыльца библиотеки, с 18:30, все желающие смогут поучаствовать в игре «БиблиоКлассики» и проверить свои физические способности и эрудицию;

в зале № 1 гостям расскажут о народных традициях и промыслах Вологодской области, а также предложат самим сплести кружево;

планируется организовать фотозону у самовара, здесь же можно будет поиграть в народные игры и погадать;

краеведческая игротека поможет детям и взрослым вспомнить уже известные факты о родной Вологде и узнать много нового об истории, географии и культуре областной столицы;

также интересные факты можно будет узнать на вечере дружбы и общения «В стране единой, в семье многонациональной…»;

пройдут мастер-классы для детей «магнит в виде Чудо-птицы» и роспись сувенирного пряника;

в конференц-зале гостей ждет развлекательная программа: песни под гармошку, пляски, выступления акробатов, жонглёров и фокусника, сказки на новый лад от библиотечной сказочницы Бабушки-Ягушки, кулачные бои, а также детские и взрослые народные игры;

выступление архангельского фольклорного ансамбля «Покров» под руководством Оксаны Рейма украсит мероприятие.

Начало ярмарки 28 мая в 18:30 в основном здании Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Открытие «Библионочи» в 19:00 в фойе основного здания библиотеки.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: (6+)