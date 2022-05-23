Семинар на тему художественной обработки дерева пройдет в Вологде 26 мая

Семинар «Художественная обработка дерева. Традиции и современность (Игрушка, посуда Русского Севера)» пройдет в Центре ремесел в Вологде 26 мая. Его проведет мастер народных художественных промыслов Вологодской области, народный мастер России Михаил Кутепов.

Мероприятие рассчитано на ремесленников, художников декоративно-прикладного искусства и мастеров народных художественных промыслов.

В программе:

История работы с деревом как часть истории человечества; Язычество и христианство. Преемственность и новые тенденции; Традиционная игрушка и посуда Русского Севера. Источники изучения. Вопрос об орнаменте, символике. Можно ли назвать промыслом северную игрушку? Материалы, инструменты (столярные, специальные). Создатели деревянных изделий; Традиции и новаторство. Копирование и плагиат. Реализация продукции мастеров (ярмарки, социальные сети и т.д.); Преподавание (анализ программ «Резьба по дереву»). Кружки, студии, мастер-классы.

Предварительная запись по телефонам: 8(8172)72-04-85, 72-06-58 (пн-пт, с 9.00 до 17.00) или в сообщениях группы организаторов в социальной сети.

Регистрация участников 26 мая с 11.30 до 12.00 по адресу: Вологда, Засодимского, 5. Время проведения семинара с 12.00 до 14.00.

Вход свободный. По окончании семинара участникам выдается сертификат.

Возрастные ограничений: (16+).

