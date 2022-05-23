Практически все дороги, отремонтированные в последние годы в Вологде, требуют гарантийного ремонта

23.05.2022 [Общество]

Комиссия проверила состояние дорог, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и на средства Дорожного фонда в предыдущие годы.

«В рамках гарантийных обязательства будут приведены в порядок почти все участки, которые ремонтировали в последние годы по дорожному нацпроекту и на средства Дорожного фонда. На участках произведут санацию трещин, устранят сколы бортовых камней. На нескольких участках будут заменены бортовые камни, т. к. старые пришли в негодность», — рассказал руководитель Службы городского хозяйства города Вологды Артём Малышкин.

Кроме этого будет нанесена дорожная разметка. Работы уже ведутся. Работы по гарантии подрядчики должны будут провести до 15 июня. После комиссия совершит повторный объезд, чтобы зафиксировать устранение выявленных нарушений.

Тэги: дороги

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