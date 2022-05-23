Депутат Вологодской гордумы помогает расширять популяцию раков

Депутат Вологодской гордумы Дмитрий Наумов помогает расширять популяцию раков. Об этом он написал на своей страничке в социальной сети.

Занимается мужчина спасением популяции раков вместе с энтомологом Русланом Арбатовым. Вместе с ним они ездят по водоемам области и заселяют туда раков.

«Дело в том, что из-за попадания удобрений в воду, из многих водоемов исчезли раки, а они водятся не только в реках, но и в прудах и озерах. Поэтому Руслан ищет водоемы, в которых достаточно кислорода, питания, поля вокруг которых используют под сенокос и не загрязнены и успешно расширяет ареал обитания раков в Вологодской области. В прудах, где может быть недостаточно кислорода — привозят специальные ракушки», — говорит Дмитрий Наумов.

Судя по комментариям на его странице, подписчикам депутата такая идея нравится.