Депутат Вологодской гордумы помогает расширять популяцию раков

23.05.2022 [Общество]

Депутат Вологодской гордумы Дмитрий Наумов помогает расширять популяцию раков. Об этом он написал на своей страничке в социальной сети.

Занимается мужчина спасением популяции раков вместе с энтомологом Русланом Арбатовым. Вместе с ним они ездят по водоемам области и заселяют туда раков.

«Дело в том, что из-за попадания удобрений в воду, из многих водоемов исчезли раки, а они водятся не только в реках, но и в прудах и озерах. Поэтому Руслан ищет водоемы, в которых достаточно кислорода, питания, поля вокруг которых используют под сенокос и не загрязнены и успешно расширяет ареал обитания раков в Вологодской области. В прудах, где может быть недостаточно кислорода — привозят специальные ракушки», — говорит Дмитрий Наумов. 

Судя по комментариям на его странице, подписчикам депутата такая идея нравится. 

Тэги: ракообразные
Фото Дмитрий Наумов

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