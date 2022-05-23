Вологодской области выделены деньги на строительство школы в Прилуках

23.05.2022 [Общество]

В микрорайоне Прилуки города Вологды скоро начнут строить новую школу. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания. 

По словам главы региона председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам РФ средств на строительство новых школ. Вологодская область оказалась в их числе. Она получить почти 200 млн рублей на школу в Прилуках. 

Проектно-сметная документация разработана. Строительство школы начнется в 2023 году и завершится к 2024 году.

Тэги: школы, Строительство

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