Жителя Никольского района оштрафовали и лишили прав за пьяную езду на мотобуксировщике

В Никольском районе суд оштрафовал и лишил прав местного жителя Г. за пьяную езду на мотобуксировщике.

Мужчина выехал на дорогу общего пользования и был остановлен нарядом ГИБДД. Состояние опьянения было подтверждено экспертизой.

«Однако свою вину в судебном заседании Г. не признал, утверждая, что он проехал незначительное расстояние (переехал через дорогу) и, по его мнению, мотобуксировщик не является транспортным средством», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом разъяснения Гостехнадзора, в котором говорится о том, что буксировщик мужчины является самоходной машиной, а, следовательно, механическим транспортным средством, суд пришёл к выводу о виновности Г. Сумма штрафа составила 30 000 рублей. Срок лишения прав — полтора года.