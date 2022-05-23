Жителя Никольского района оштрафовали и лишили прав за пьяную езду на мотобуксировщике

В Никольском районе суд оштрафовал и лишил прав местного жителя Г. за пьяную езду на мотобуксировщике.
Мужчина выехал на дорогу общего пользования и был остановлен нарядом ГИБДД. Состояние опьянения было подтверждено экспертизой.
«Однако свою вину в судебном заседании Г. не признал, утверждая, что он проехал незначительное расстояние (переехал через дорогу) и, по его мнению, мотобуксировщик не является транспортным средством», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.
С учётом разъяснения Гостехнадзора, в котором говорится о том, что буксировщик мужчины является самоходной машиной, а, следовательно, механическим транспортным средством, суд пришёл к выводу о виновности Г. Сумма штрафа составила 30 000 рублей. Срок лишения прав — полтора года.
«Важно учитывать, что в том случае, когда техника, имеющая признаки транспортного средства, эксплуатируется на дорогах общего пользования, к ней могут быть предъявлены требования как к транспортному средству. При этом, отсутствие регистрационного номера и допуска к управлению не препятствует распространению на действия водителя Правил дорожного движения (ПДД) — в этом случае он становится участником дорожного движения», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.