В Череповце девять человек эвакуировали из-за пожара в квартире дома на улице Металлургов

23.05.2022 [Происшествия]

В Череповце девять человек эвакуировали из-за пожара в квартире дома № 27 на улице Металлургов.

Сообщение о возгорании в одной из комнат квартиры коммунального типа поступило 22 мая в 17:38. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сгорел складной диван и постельное бельё. Повреждён телевизор, комната закопчена по всей площади. Эвакуированные сами вышли на улицу до прибытия спецслужб. Ещё одного мужчину — 34-летнего местного жителя — спасли пожарные.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, квартира, эвакуация, спасли
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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