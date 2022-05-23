В Череповце девять человек эвакуировали из-за пожара в квартире дома на улице Металлургов

В Череповце девять человек эвакуировали из-за пожара в квартире дома № 27 на улице Металлургов.

Сообщение о возгорании в одной из комнат квартиры коммунального типа поступило 22 мая в 17:38. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сгорел складной диван и постельное бельё. Повреждён телевизор, комната закопчена по всей площади. Эвакуированные сами вышли на улицу до прибытия спецслужб. Ещё одного мужчину — 34-летнего местного жителя — спасли пожарные.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.