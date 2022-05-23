По данным Рослесинфорга почти 900 миллионов тонн углерода накопили леса Вологодской области

Рослесинфорг составил рейтинг регионов по общим запасам накопленного лесами углерода. Вологодская область на сегодняшний день занимает 14 место в рейтинге. Запас углерода, накопленный нашими лесами — 897,8 млн тонн. Из них 89,9% — запас углерода в живых стоящих деревьях. На сухостой приходится — 6,5%, на валеж — 3,4%, на пни — 0,2% запаса углерода.

Лидером по накопленным запасам является Красноярский край — 5,2 млрд тонн. В конце рейтинга расположилась безлесистая Калмыкия — здесь всего накоплено 197 тыс. тонн углерода.

Основные часто встречающиеся породы в Вологодской области — хвойные сосна и ель, а также осина и береза. Их средний возраст — около 83 лет. Именно эти породы усиленно поглощают углерод. Так, например, береза забирает до 3,6 тонн СО2 в год с 1 га, береза — до 3,3 тонн, сосна — 2,4 тонны, а ель — до 2 тонн СО2.

Помимо породного состава на высокую углерододепонирующую активность лесов регионов влияет их площадь и запас. В Вологодской области площадь земель региона, покрытая лесом, составляет в среднем 71,9%. Что же касается запасов древесины, то этот показатель в регионе равен 2422 млн кубов. Чем больше в области живых лесов, получающих бережных уход, тем активнее их способность поглощать и накапливать углерод, а, следовательно, выше экологический потенциал.