Почти 900 миллионов тонн углерода накопили леса Вологодской области

23.05.2022 [Общество]

По данным Рослесинфорга почти 900 миллионов тонн углерода накопили леса Вологодской области

Рослесинфорг составил рейтинг регионов по общим запасам накопленного лесами углерода. Вологодская область на сегодняшний день занимает 14 место в рейтинге. Запас углерода, накопленный нашими лесами — 897,8 млн тонн. Из них 89,9% — запас углерода в живых стоящих деревьях. На сухостой приходится — 6,5%, на валеж — 3,4%, на пни — 0,2% запаса углерода.

Лидером по накопленным запасам является Красноярский край  — 5,2 млрд тонн. В конце рейтинга расположилась безлесистая Калмыкия — здесь всего накоплено 197 тыс. тонн углерода.

Основные часто встречающиеся породы в Вологодской области — хвойные сосна и ель, а также осина и береза. Их средний возраст — около 83 лет. Именно эти породы усиленно поглощают углерод. Так, например, береза забирает до 3,6 тонн СО2 в год с 1 га, береза — до 3,3 тонн, сосна —  2,4 тонны, а ель — до 2 тонн СО2.

Помимо породного состава на высокую углерододепонирующую активность лесов регионов влияет их площадь и запас. В Вологодской области площадь земель региона, покрытая лесом, составляет в среднем 71,9%. Что же касается запасов древесины, то этот показатель в регионе равен 2422 млн кубов. Чем больше в области живых лесов, получающих бережных уход, тем активнее их способность поглощать и накапливать углерод, а, следовательно, выше экологический потенциал.

Тэги: леса, Экология

ТОП НЕДЕЛИ

Социологи составили портрет сторонников и противников военной операции
Жительница Вологды обнаружила у себя в ванной метровую змею
В Вологде полицейские установили личность женщины, которую нашли убитой в Говоровском проезде
Схему нового пешеходного перехода у Драмтеатра опубликовал мэр Вологды
В Череповце обнаружили тело упавшей с моста девочки
В Вологде возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой нашли у дома в Говоровском проезде
Появилась информация еще о трех погибших в Украине военнослужащих из Вологодской области
В Вологде возбудили уголовное дело после того как выяснили из-за чего погибла рыба в Баранково
Жителей Грязовецкого интерната для престарелых и инвалидов заели клопы
В Череповце нашли потерявшегося девятилетнего мальчика, он ночевал под мостом

Похожие новости

В Сямженском районе жители обеспокоены планами по вырубке леса у деревни Монастырской

Участок уже обнесен столбиками, на которых обозначены номер квартала и номер выдела

2644
0

Суд обязал чиновников провести учет лесов на территории Кич-Городецкого лесничества

Со времени последнего лесоустройства прошло больше десяти лет

1239
1

В Устюженском районе предпринимателя оштрафовали за рубку леса на землях сельхозназначения

Нарушение заключалось в том, что он допустил захламление участка порубочными остатками

1623
1

Вологодская область вошла в перечень регионов с наибольшим снижением запасов древесины

Такие данные содержатся в отчете, опубликованном на сайте Счетной палаты 22 января

7525
0

Суд обязал областных чиновников провести учет лесов на территории Вытегорского лесничества

Таксацию леса на территории лесничества не проводили более 20 лет

8215
1

Лесовосстановительные работы на площади в 78,5 гектаров провели в Вологодской области в 2019 году

В регионе также строится комплекс для выращивания сеянцев

1165
2

В Нюксенском районе в лесу обнаружили человеческие кости

По одной из версий, они могут принадлежать пропавшему 12 лет назад местному жителю

1454
0

В Усть-Кубинском районе будут судить бизнесмена, который сжег лесозаготовительную технику партнера

Мужчины вдвоем были учредителями одной фирмы, но потом у них возникли разногласия

1818
0

В Череповце при обрушении строительных лесов погиб 54-летний рабочий

Мужчина упал с высоты 10 метров

2149
0

В Тотемском районе посадят клонированные саженцы березы и осины

В 2017 году на территории Маныловского сельского лесничества в Тотемском районе создадут производственный полигон по интенсивному использованию и воспроизводству лесов.

1877
0

Сокольчанки впятером отправились в лес и потерялись

Ночь женщинам пришлось провести в лесу

1738
0

В Вологодском районе вновь открыт доступ в леса

Класс пожарной опасности снижен, ограничение снято

1374
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Слово «Бог» в рамках новых правил орфографии будут писать с заглавной буквы
Жителя Никольского района оштрафовали и лишили прав за пьяную езду на мотобуксировщике
Мэр города Вологды предложил проголосовать за отключение отопления
В Череповце девять человек эвакуировали из-за пожара в квартире дома на улице Металлургов
Почти 900 миллионов тонн углерода накопили леса Вологодской области
В Вологде мужчина попал в больницу после удара током на железнодорожных путях
В Думе предложили отменить возрастной предел для тех, кто хочет служить по контракту
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1293
0
23.05.2022 [БлогоVO]

Утро 23 мая

15
0
19.05.2022 [Обзор Прессы]

Из пылищи — в грязищу

771
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика