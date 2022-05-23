В Вологде мужчина попал в больницу после удара током на железнодорожных путях

23.05.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования мужчины электрическим током на железнодорожных путях.

Происшествие произошло на жд-путях рядом с улицей Кирова.

«Установлено, что 22-летний житель Вологодской области перелезал через вагон стоявшего на путях грузового поезда. Его ударило электрическим током. Юноша получил обширные термические ожоги и был доставлен в больницу. О происшествии сообщено родственникам пострадавшего. Сотрудниками Вологодского ЛО МВД России на транспорте проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщают в транспортной полиции. 

Там напоминают, что напряжение в контактной сети на объектах транспортной инфраструктуры в Вологодской области составляет 27,5 тыс. вольт при допустимых и безопасных для человеческого организма всего 50 вольт. Опоры контактных сетей, опоры железнодорожных мостов через реки, провода над подвижным составом и даже оборванный кабель, лежащий на земле, представляют большую опасность.

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