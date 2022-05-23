В Думе предложили отменить возрастной предел для тех, кто хочет служить по контракту

23.05.2022 [Общество]

В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Законопроект был внесен на рассмотрение 20 мая.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.

«Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты», а таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам», — отмечают авторы законопроекта. 

«Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.) на военную службу по контракту», — говорится в документе.

В настоящее время первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет.

Тэги: контрактники, законопроекты

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