«Ведомости»: ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы замедлить укрепление рубля

Центробанк снова начал проводить закупки валюты для удержания рубля от резкого укрепления, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По данным издания, ЦБ закупает только валютную выручку у экспортеров, но не напрямую.

Два близких к правительству источника и собеседника, близкого к ЦБ рассказали «Ведомостям», что регулятор проводит закупки с помощью других участников финансового рынка. Такая мера необходима, потому что спрос на валюту, сопоставимый с экспортной выручкой, на рынке не появился. В ЦБ опровергают эти данные.

Курс российской валюты после снижения в феврале начал укрепляться в связи с принятыми мерами валютного контроля, а также обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

В пятницу, 20 мая, курс доллара опустился до 61 рубля впервые с января 2020 года.