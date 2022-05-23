«Ведомости»: ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы замедлить укрепление рубля

23.05.2022 [Экономика]

Центробанк снова начал проводить закупки валюты для удержания рубля от резкого укрепления, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По данным издания, ЦБ закупает только валютную выручку у экспортеров, но не напрямую.

Два близких к правительству источника и собеседника, близкого к ЦБ рассказали «Ведомостям», что регулятор проводит закупки с помощью других участников финансового рынка. Такая мера необходима, потому что спрос на валюту, сопоставимый с экспортной выручкой, на рынке не появился. В ЦБ опровергают эти данные. 

Курс российской валюты после снижения в феврале начал укрепляться в связи с принятыми мерами валютного контроля, а также обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

В пятницу, 20 мая, курс доллара опустился до 61 рубля впервые с января 2020 года.

Тэги: валюта

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