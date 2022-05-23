Антон Кольцов: «все предприятия, в том числе лесопереработчики, на себе ощущают колоссальное давление»

Ситуация на предприятиях по лесозаготовке и лесопереработке в регионе остается непростой. Это признали на уровне правительства Вологодской области.

Об этом заявил первый заместитель губернатора Антон Кольцов при пуске новой котельной на Череповецком фанерно-мебельном комбинате.

«Сейчас в условиях санкционной борьбы, которая ведется с нашим государством, в отсутствии экспортных поставок, все предприятия, в том числе лесопереработчики, на себе ощущают колоссальное давление. В этих жесточайших санкционных условиях комбинат продолжает развиваться, — рассказал первый заместитель Губернатора Антон Кольцов. — Было расширено производство по выпуску фанеры, модернизирована линия по производству ДСП, реализованы проекты по созданию производства фибролитовых плит и проект по строительству новой котельной».

В правительстве добавляют, что ситуация на предприятиях по лесозаготовке и лесопереработке в регионе остается непростой. Для ее стабилизации Правительство области проводит еженедельный мониторинг на системообразующих предприятиях. Оперативно принимаются меры на региональном уровне, а также направляются предложения по стабилизации ситуации на федеральный уровень.

Сейчас в регионе принят ряд мер. В частности, это:

— выделение средств на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, на транспортировку продукции на экспорт, на участие в выставочно-ярмарочной деятельности;

— предоставление отсрочки по уплате арендных платежей за использование лесов, зачисляемых в региональный бюджет.

Кроме этого, на федеральный уровень от Вологодской области направлено порядка 30 предложений по мерам поддержки лесного комплекса в связи с введением политических и экономических санкций.