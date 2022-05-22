Вологодское «Динамо-М» вышло в полуфинал Кубка России по футболу среди любительских команд 3 лиги.

В домашнем матче против кировского «Факела» 21 мая всё решил один гол. Его автором на 70-й минуте стал Артур Малыгин. 1:0 в матче, и 4:3 по сумме двух встречи.

В полуфинале турнира вологжане сыграют с СК «Тверь». Вторую пару полуфиналистов Кубка ЛФК зоны «Золотое кольцо» составили ФК «Череповец — СШОР Витязь» и ивановский «Крайтекс». Точные даты этих игр будут известны позднее.



А вот Первенство России среди любительских команд 3 лиги МФФ «Золотое кольцо» стартует 1 июня. Футболисты вологодского «Динамо», которые сейчас по сути дела ведут подготовку к старту в ФНЛ-2, в середине лета сыграют в гостах с тверской «СШОР Волга», а ФК «Череповец — СШОР Витязь» в этот день у себя дома примет молодежную команду ивановского «Текстильщика».