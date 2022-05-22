Одна девушка погибла и две пострадали в ДТП под Кадуем

Одна девушка погибла, две пострадали в ДТП под Кадуем ночью 21 мая. Дорожная авария произошла около 03:30 на 3 километре автодороги «Подъезд к поселку Кадуй».

По данным областного УМВД, нетрезвый водитель 2002 г. р., ехал на ВАЗ-2110 в сторону поселка Кадуй, не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

В результате ДТП девушка 2001 г. р. от полученных травм скончалась на месте. Также пострадали две пассажирки легковушки: 2002 г. р. и 1996 г. р. Одну пострадавшую отвезли в больницу Череповца, другую в медучреждение Кадуя.

Водитель после ДТП скрылся с места происшествия, но был задержан полицейскими в лесу.