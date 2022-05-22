В Вологде благоустраивают территорию, где будет установлен памятник Христофору Леденцову

Памятник знаменитому вологодскому меценату, нашему земляку Христофору Леденцову появится на пересечении улиц Ленина и Зосимовской возле корпуса Вологодского государственного университета. Его установка приурочена к 180-летию со дня рождения «Русского Нобеля». Подготовка площадки для памятника уже началась, ход работ проверил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«В этом году исполняется 875 лет со дня основания Вологды и 180 лет со дня рождения мецената Христофора Леденцова, занимавшего в конце XIX пост городского головы Вологды. В День города мы планируем открыть памятник этому выдающемуся человеку. Памятник создан без привлечения бюджетных средств, при поддержке бизнеса Вологды, который продолжает традиции меценатства, заложенные Леденцовым. Работы по благоустройству территории идут за счет городского бюджета», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Площадку для установки памятника выбрали путем голосования сами вологжане. В этом здании бывшей Вологодской губернской мужской гимназии учился Христофор Леденцов, а затем поддерживал студентов и ученых.

Территория, где установят памятник Христофору Леденцову, будет выложена брусчаткой. На ней установят скамейки, смонтируют освещение, обустроят зеленые зоны. Чтобы обеспечить комфортный подход к этому месту, будет отремонтирован тротуар по ул. Зосимовской от ул. Предтеченской до Кировского сквера.

«Сейчас мы подготавливаем котлован, чтобы сделать насыпь из песка и гравия. Таким образом формируем основание под установку бордюра и тротуарной плитки. На следующей неделе будем прокладывать электрические сети, сделаем чистовую разметку, зальем бетон под основание памятника», — рассказал представитель подрядчика Евгений Сенников.

Сам памятник состоит из трех частей, на данный момент все они отлиты и соединены. Рядом с фигурой мецената на подставке располагается Устав Общества содействия успехам опытных наук, основанного Леденцовым. Оно было создано для поддержки исследований видных отечественных ученых начала XX века.

Два года назад в Вологде был создан оргкомитет и разработан план мероприятий, посвященных 180-летию Леденцова. В апреле состоялся показ документального фильма о жизни Христофора Леденцова, над которой работали режиссеры Дмитрий Чернецов и Владислав Калашников. Было презентовано второе издание книги Геннадия Сазонова о Христофоре Леденцове «Аршином общим не измерить».

Также в Вологде учредили городскую молодежную стипендию имени Христофора Леденцова.