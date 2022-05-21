Завершить работы по строительству открытого скейт-парка в Вологде планируется к середине июня

Открытый профессиональный скейт-парк строится на месте бывшего хоккейного корта на ул. Мира, 17б на средства городского бюджета. Значительная часть работ на объекте уже выполнена. Их качество проверил Мэр Вологды Сергей Воропанов, представители Лаборатории городской среди, активисты молодежного сообщества.

С инициативой создания такого пространства выступили сами вологжане. Идею поддержал Губернатор области Олег Кувшинников. Диалог между представителями разных сообществ выстраивала Лаборатория городской среды. Проектированием площадки занимались профессиональные конструкторские бюро.

«Почти год назад был запущен опрос по пространству для молодежи: где должен разместиться скейт-парк, каким он должен быть. Мы совместно с райдерами встречались, обсуждали концепцию. Помимо непосредственно скейт-парка, здесь появится событийная площадка со сценой и амфитеатром. Посетители смогут отсюда наблюдать за соревнованиями на экстрим-площадке. На сцене можно будет проводить разные мероприятия, фестивали. Также рядом будет расположено кафе», — рассказала руководитель Лаборатории городской среды Татьяна Жданова.

Проект стоимостью около 39,5 млн рублей воплощает в жизнь подрядчик — компания «Федераль» из Санкт-Петербурга.

«По скейт-парку работы завершены, осталась только чистка, покраска парка. Еще нужно установить кафе, оборудовать подходы к парку. Опыта у нас достаточно, планируем закончить в середине июня. Молодежь уже приезжает сюда на самокатах, просят покататься. Но пока нельзя», — поясняет представитель подрядчика Николай Леонов.

Одним из первых мероприятий в новом скейт-парке станет финал открытого областного фестиваля «Дыхание улиц», который состоится 25 июня. Площадка также станет местом для реализации творческих проектов.

«На территории будущего скейт-парка есть несколько объектов, которые нам бы хотелось оформить в рамках еще одного проекта, — фестиваля стрит-арта „Палисад“. Мы сейчас общаемся с художниками, каким образом можно в стилистике граффити преобразовать это пространство. И таким образом в этом молодежном пространстве получится смешение стилей. Ребята, представляющие разные направления, смогут здесь проводить время и реализовать свои возможности», — отметила директор Молодежного центра «ГОР.СОМ35» Яна Филиппова.

С райдерами пообщался Мэр города Сергей Воропанов. Он попросил спортсменов, как только площадка будет готова, оценить ее возможности и озвучить замечания, если они будут. Также важно определить режим работы скейт-парка.

«Посещение будет бесплатным, это городское пространство. Режим работы будем выстраивать так, чтобы всем было удобно и безопасно. И очень важно, чтобы не было вандализма, нужна охрана, в дальнейшем установим камеры. Наша задача — построить пространство, которое станет центром притяжения молодежи, площадку для спортивного и творческого развития ребят. А задача молодежи — сохранять то, что сделано», — подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Строительство молодежного пространства на берегу реки Содемы является частью работы проектного комитета «Малая река большого города», который ставит перед собой задачу по реновации этого водоема.