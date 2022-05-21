Весенний Кубок чистоты в Вологде завоевали активисты микрорайона Водники

В Вологде подвели итоги весенний «Чистых игр». Награждение победителей состоялось во Дворце спорта «Вологда». Поблагодарил участников и поздравил победителей Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«За шесть лет действия этого проекта на территории города сыграно уже 17 игр, в которых приняли участие более 7000 человек. Собрано более 80 тонн мусора. В последнем квесте приняло участие свыше1500 вологжан, это абсолютный рекорд, благодаря которому «Чистые игры» в Вологде получили статус самых масштабных в России. Спасибо вам за любовь к родному городу, за стремление сделать его совместными усилиями лучше, чище, красивее. Это и еще и значительный вклад в реализацию городской стратегии «ЭкоВологда», поскольку ответственное отношение жителей - важнейшая составляющая экологически чистого города», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Достижения участников оценил и создатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе, который записал видеообращение для вологжан:

«Сам я несколько раз бывал на «Чистых играх» в Вологде. Хочу поблагодарить Мэра города Сергея Воропанова, организаторов и участников экоквеста за поддержку проекта. С этого года проект стал областным. Надеюсь, что все больше городов в Вологодской области будет охвачено соревнованиями «Чистые игры».

В 2022 году к апрельским «Чистым играм», проходившим на 11 площадках, присоединилась 391 команда. Участники собрали 2159 мешков мусора, что составило более 18 тонн. Командам присваивались баллы за различные виды собранного мусора: пластик, стекло, металл, покрышки. Упор был сделан на раздельный сбор мусора. Предварительно лидеры, набравшие наибольшее количество баллов, определялись на каждой площадке. А на итоговом мероприятии были названы абсолютные победители.

В номинации «Лучшая находка» победила команда «Зарянки» (детский сад № 79) с площадки «Мост 800-летия». Команда нашла юбилейный рубль советской эпохи. В номинации «Фотоохота» награду получила команда «Счастливы вместе» (детской сад № 110) с площадки на ул. Поселковой. Лучшими организаторами стала команда площадки «Парк Ветеранов». А абсолютным победителем «Чистых игр» и обладателем Весеннего Кубка чистоты признана команда «Тосы-Боссы 2», представляющая ТОС «Водники». Команда становится лучшей второй год подряд.

«Честно говоря, не ожидали, что возьмем Весенний кубок чистоты и в этом году. Мы безмерно рады, что существует такой полезный и нужный городу проект. Действительно, все больше жителей приобщается к правильному экологическому поведению», - сказала участница команды «Тосы-Боссы 2» Анна Степанова.

«Чистые игры» проходят в Вологде дважды в год, весной и осенью. В прошлом сезоне создатель «Чистых игр» Дмитрий Иоффе во время работы Всероссийского молодежного форума «Экосистема», который проходил в нашем регионе, предложил сделать их областными. Губернатор области Олег Кувшинников поддержал эту инициативу. Весенний Кубок чистоты стал первым опытом экоквеста на региональном уровне, а осень игры пройдут в региональном формате на средства гранта Правительства Вологодской области.