В Вологде двое мужчин пострадали при пожаре в котельной на улице Клубова

21.05.2022 [Происшествия]

В Вологде 32-летний и 19-летний мужчины пострадали при пожаре в котельной на улице Клубова.

Сообщение о возгорании поступило 20 мая в 19:19. Общая площадь пожара в одноэтажном металлокаркасном здании составила 40 квадратных метров. Сгорела кровля и утеплитель крыши пристройки. Младший пострадавший получил ожог колена и пальцев руки, а старший отравился угарным газом. Оба отказались от госпитализации.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, пострадавшие, котельная

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