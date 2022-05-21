В Череповце задержали водителя с поддельными правами

В Череповце сотрудники ДПС задержали водителя с поддельными правами.

В ходе патрулирования Заягорбского района города полицейские остановили автомобиль ГАЗ. Предъявленное водителем удостоверение вызвало у правоохранителей подозрение: внешность мужчины отличалась от фотографии на документе. При проверке по базам выяснилось, что указанные в правах имя и дата рождения не соответствовали действительности.

Экспертиза подтвердила, что документ является поддельным. Водителя задержали.

«В беседе с дознавателем задержанный признался, что в январе 2022 г. был лишен водительского удостоверения, но так как рабочая деятельность связана с управлением автомобилем, мужчина пошел на крайние меры и приобрел поддельный документ в Москве за 8000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По фактам приобретения и хранения поддельного удостоверения возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до года лишения свободы.