В Череповце пьяный мужчина устроил дебош в хостеле

21.05.2022 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего жителя, Грязовца, который устроил дебош в хостеле на проспекте Победы.

Сообщение об инциденте поступило около 20:30. Мужчина был пьян, шумел и мешал работе персонала.

«Работники хостела сделали замечание гражданину, на что тот стал ругаться грубой нецензурной бранью и устроил скандал», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: хостелы, пьянка, дебошир, Росгвардия

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