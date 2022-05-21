В Череповце пьяный мужчина устроил дебош в хостеле

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего жителя, Грязовца, который устроил дебош в хостеле на проспекте Победы.

Сообщение об инциденте поступило около 20:30. Мужчина был пьян, шумел и мешал работе персонала.

«Работники хостела сделали замечание гражданину, на что тот стал ругаться грубой нецензурной бранью и устроил скандал», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.