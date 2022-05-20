875 юных вологжан вступили в ряды Российского движения школьников

20.05.2022 [Общество]

Удостоверения Российского движения школьников (РДШ) и галстуки с символикой организации вручили 875 представителям школ Вологды. В праздничном мероприятии принял участие Мэр Вологды Сергей Воропанов, депутаты, представители общественных организаций и школьного сообщества.

«Символично, что в год 875-летия Вологды 875 учеников школ вступили в ряды Российского движения школьников. Отделения РДШ открыты в 38 школах и объединяют более 4,5 тысяч человек. Это ребята, которые активны и любознательны, участвуют в волонтерском и юнармейском движениях, изучают историю своей страны и малой родины, отправляются со взрослыми в поисковые экспедиции, развиваются творчески, добиваются успехов в спорте. У наших школьников очень насыщенная школьная жизнь, особенно в рядах РДШ!», — отметил, поздравляя ребят, Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее вступления в ряды РДШ проходило в школах, в формате общегородского праздника его провели впервые. Торжественная церемония приурочена к 100-летию со дня создания пионерской организации. Ряд составляющих концепции Российского движения школьников взяты именно из эпохи пионерии: патриотическое воспитание, уважение к старшим, помощь окружающим, активная жизненная позиция. Клятву участников Российского движения школьников сегодня со сцены прочитала ученица Многопрофильного лицея Ксения Рушманова, ставшая в прошлом году одним из победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» в рамках нацпроекта «Образование».

 «Я считаю, что РДШ дает школьникам множество возможностей для развития и самореализации. Я уже состою в движении. Недавно проходил региональный этап конкурса «Лидер XIX века», я заняла 3 место в номинации «Лидер первичного отделения РДШ», — рассказала участник Российского движения школьников Елизавета Смирнова.

«Сегодня меня переполняют радостные эмоции. Буду стараться развиваться, участвовать в конкурсах и стремиться к победе», — поделилась впечатлениями шестиклассница София Кузнецова.

«Просто сидеть на диване — это не для меня. Мне хочется двигаться вперед, помогать людям, жить не только для себя, но и для окружающих», — отметил ученик 9 класса Дмитрий Бобыкин.

Деятельность РДШ организована по 4-м направлениям. Это личностное развитие (творчество, спорт, профориентация); военно-патриотическое воспитание; гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, краеведение, экология); информационно-медийное направление (медиацентры, дискуссионные площадки).

Участники РДШ принимают участие как во всероссийских, так и в городских проектах, таких как Совет детских директоров, движение КВН, «Дыхание улиц», «Классные встречи», «Пластик Ноль» и так далее.  Площадкой, координирующей эту работу, является Молодежный центр «ГОР.СОМ35». Сегодня участник мероприятия присоединились к флешмобу под песню, посвященную Российскому движению школьников, а в финале устроили дискотеку.

Первичное отделение РДШ может быть открыто на базе образовательной организации или центра дополнительного образования. Участниками могут стать дети от 8 лет исключительно на добровольной основе.

Тэги: РДШ, школьники

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